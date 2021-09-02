Семенченку стало зле під час судового засідання: голодує 36 днів

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Народному депутату 8 скликання Верховної Ради Семену Семенченку, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії", стало зле під час засідання суду 2 вересня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Семенченка.

В судовому засіданні оголошено перерву до 14:00. Під час промови Семену Семенченку стало зле, викликали швидку. Сьогодні 36 день голодування", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у Солом'янському райсуді столиці має відбутися розгляд клопотання захисників Семенченка про зміну запобіжного заходу, що не передбачає тримання під вартою.

Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

20 серпня Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування.