Медики розповіли про стан постраждалих під час вибуху у Харкові
У лікарнях Харкова нині перебувають четверо постраждалих від вибуху гранати, їхній стан стабільний, а загрози життю немає
Про це повідомили у медзакладах міста, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
За словами медиків, у лікарнях перебувають троє постраждалих віком 16, 17 і 18 років.
"Всі пацієнти у відділенні політравми, в звичайних палатах, їхній стан стабільний, життю загрози немає. У постраждалих - множинні осколкові поранення тулуба і кінцівок, без проникнення в грудну і черевну порожнини", - зазначив Соцький.
Ще один постраждалий віком 18 років перебуває у міській лікарні №17.
"Постраждалий має осколкові ушкодження двох передпліч і гомілки. Його стан середньої тяжкості, життю нічого не загрожує", - повідомив директор харківської лікарні Дмитро Черепов.
Нагадаємо, 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком.