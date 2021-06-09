Медики розповіли про стан постраждалих під час вибуху у Харкові

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У лікарнях Харкова нині перебувають четверо постраждалих від вибуху гранати, їхній стан стабільний, а загрози життю немає

Про це повідомили у медзакладах міста, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

За словами медиків, у лікарнях перебувають троє постраждалих віком 16, 17 і 18 років.

"Всі пацієнти у відділенні політравми, в звичайних палатах, їхній стан стабільний, життю загрози немає. У постраждалих - множинні осколкові поранення тулуба і кінцівок, без проникнення в грудну і черевну порожнини", - зазначив Соцький.

Ще один постраждалий віком 18 років перебуває у міській лікарні №17.

"Постраждалий має осколкові ушкодження двох передпліч і гомілки. Його стан середньої тяжкості, життю нічого не загрожує", - повідомив директор харківської лікарні Дмитро Черепов.

Нагадаємо, 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком.