Слідчі Нацполіції викрили злочинну групу, яка підробляла документи МВС

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Внутрішня безпека Нацполіції припинила діяльність організованої групи, яка займалася незаконним виготовленням офіційних документів, які видаються й органами системи МВС України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці одержали інформацію щодо діяльності групи осіб, яка виготовляє та розповсюджує підроблені документи державних органів України. Організатором незаконної схеми виявився мешканець Києва, раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Чоловік та двоє його спільників - жителі столиці та Чернігівської області - налагодили виробництво фальшивих документів, зокрема із голографічними захисними елементами", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані виготовляли посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документів іноземного зразка, дипломів вищих навчальних закладів.

Правоохоронці оголосили про підозру організаторові угруповання та його спільникам - 24-річній киянці та 40-річному мешканцю Чернігова. За скоєні дії їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень в Одеській та Хмельницькій областях.