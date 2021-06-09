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09 июня 2021, 15:15 387

В Киеве перекрыли мост Метро из-за сообщения о взрывчатке

09 июня 2021, 15:15 387
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Фото: Нацполиция
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Сегодня, 9 июня, в Киеве остановили движение транспорта по мосту Метро из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что на мосту пешеходы обнаружили подозрительный предмет. На месте работают взрывотехники и полиция.

Для проверки этой информации на место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", - говорится в сообщении.

Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее осмотр.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, вызов от дежурного по городу поступил в 13: 05.

Он рассказал, что в Печерском районе между мостом Метро и съездом с Парковой аллеи на расстоянии около 15 метров от дороги у забора пешеходной дорожки лежит подозрительный предмет с мобильным телефоном и проводами.

Прибыв на место происшествия и проведя его осмотр установлено, что предмет состоял из АКБ солнечной батареи и мобильного телефона lenovo. Взрывных устройств и веществ не обнаружено", - сообщил Геращенко.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже "минера" задержали.

Сначала суд отправил Виталия Ткаленка под арест на два месяца, позже подозреваемого отправили в психбольницу.

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