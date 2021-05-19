У КМДА відбулися нові обшуки: цього разу через незаконне будівництво біля Лаври

Фото: dbr.gov.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань провели нові обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці розслідують справу про незаконне будівництво на Редутній, 32, недалеко від Києво-Печерської Лаври. Там побудували шестиповерховий бізнес-центр, хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.

За попередньою інформацією, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

За даним фактом ведеться розслідування - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки та службова недбалість.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.