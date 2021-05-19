12:59  19 травня
У КМДА відбулися нові обшуки: цього разу через незаконне будівництво біля Лаври
14:25  19 травня
Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”
08:11  19 травня
В ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 12:59 1390

У КМДА відбулися нові обшуки: цього разу через незаконне будівництво біля Лаври

19 травня 2021, 12:59 1390
Читайте также на русском языке
Фото: dbr.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Слідчі Державного бюро розслідувань провели нові обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці розслідують справу про незаконне будівництво на Редутній, 32, недалеко від Києво-Печерської Лаври. Там побудували шестиповерховий бізнес-центр, хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.

За попередньою інформацією, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

За даним фактом ведеться розслідування - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки та службова недбалість.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

обшуки КМДА правоохоронці Лавра департамент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua