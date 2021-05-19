В КГГА состоялись новые обыски: теперь из-за незаконного строительства возле Лавры

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Следователи Государственного бюро расследований провели новые обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители расследуют дело о незаконном строительстве на Редутной, 32, недалеко от Киево-Печерской Лавры. Там построили шестиэтажный бизнес-центр, хотя, в соответствии с градостроительными условиями, застройщик имел право построить там жилой дом не более 4 этажей.

По предварительной информации, работники КГГА незаконно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

По данному факту ведется расследование - злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия и служебная халатность.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.