У Києві відновлюють плату за паркування автомобілів
Її скасували на період дії жорсткого карантину
Її скасували на період дії жорсткого карантину
У Києві після ослаблення карантину парковання автомобілів знову стане платним.
Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Regionews.
Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила, залишаючи машину безкоштовно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - заявив мер столиці.
Він також додав, в Києві спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення порушень правил паркування.
За словами Кличка, цьому сприяла поява на вулицях міста евакуаторів.
Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять карантин, у звичному режимі запрацює громадський транспорт.
2 квітня стало відомо, що у столиці під час локдауну не братимуть гроші за паркування.
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