У Києві відновлюють плату за паркування автомобілів

Її скасували на період дії жорсткого карантину

Її скасували на період дії жорсткого карантину

Фото: із відкритих джерел

У Києві після ослаблення карантину парковання автомобілів знову стане платним.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Regionews.

Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила, залишаючи машину безкоштовно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - заявив мер столиці.

Він також додав, в Києві спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення порушень правил паркування.

За словами Кличка, цьому сприяла поява на вулицях міста евакуаторів.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять карантин, у звичному режимі запрацює громадський транспорт.

2 квітня стало відомо, що у столиці під час локдауну не братимуть гроші за паркування.