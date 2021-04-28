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28 квітня 2021, 18:03 3

У Києві відновлюють плату за паркування автомобілів

28 квітня 2021, 18:03 3
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Її скасували на період дії жорсткого карантину
Її скасували на період дії жорсткого карантину
Фото: із відкритих джерел
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У Києві після ослаблення карантину парковання автомобілів знову стане платним.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Regionews.

Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила, залишаючи машину безкоштовно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - заявив мер столиці.

Він також додав, в Києві спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення порушень правил паркування.

За словами Кличка, цьому сприяла поява на вулицях міста евакуаторів.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять карантин, у звичному режимі запрацює громадський транспорт.

2 квітня стало відомо, що у столиці під час локдауну не братимуть гроші за паркування.

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