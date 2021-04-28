В Киеве восстанавливают плату за парковку автомобилей
В Киеве после ослабления карантина парковка автомобилей снова станет платной.
Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Regionews.
После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - заявил мэр столицы.
Он также добавил, в Киеве наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки.
По словам Кличко, этому способствовало появление на улицах города эвакуаторов.
Напомним, в Киеве с 1 мая ослабят карантин, в привычном режиме заработает общественный транспорт.
2 апреля стало известно, что в столице во время локдауна не будут брать деньги за парковку.