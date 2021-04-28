В Киеве восстанавливают плату за парковку автомобилей

Ее отменили на период действия жесткого карантина

Ее отменили на период действия жесткого карантина

Фото: из открытых источников

В Киеве после ослабления карантина парковка автомобилей снова станет платной.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Regionews.

После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - заявил мэр столицы.

Он также добавил, в Киеве наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки.

По словам Кличко, этому способствовало появление на улицах города эвакуаторов.

Напомним, в Киеве с 1 мая ослабят карантин, в привычном режиме заработает общественный транспорт.

2 апреля стало известно, что в столице во время локдауна не будут брать деньги за парковку.