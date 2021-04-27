Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків

За добу зафіксовано 432 летальних випадки

За добу зафіксовано 432 летальних випадки

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 26 квітня COVID-19 діагностували у 5 062 осіб, госпіталізували 1 650 хворих, 6910 осіб одужали. Всього за добу провели 72 239 тестувань на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7 915 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні на 27 квітня. Зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 72 239 (у тому числі методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 038 248 осіб;

одужало - 1 596 829 осіб;

летальних випадків - 42 950;

проведено ПЛР-тестів - 9 292 051.

Нагадаємо, в Україні за 25 квітня COVID-19 діагностували у 5 062 осіб, був госпіталізований 2 061 хворий.