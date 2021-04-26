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26 квітня 2021, 15:59 26

Київ до кінця тижня вийде з "червоної" зони карантину, - Степанов

26 квітня 2021, 15:59 26
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За словами міністра, ситуація із захворюваністю в столиці поступово стабілізується
За словами міністра, ситуація із захворюваністю в столиці поступово стабілізується
Фото: МОЗ
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Вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.

Про це "Страні" заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

"Київ вже виходить з "червоної" зони. Думаю, точно до кінця цього тижня це відбудеться", - заявив Степанов.

Він зазначив, що ситуація із захворюваністю в столиці поступово стабілізується.

Раніше повідомлялося, чи планують у столиці продовжувати навчання школярів влітку.

Україна Київ карантин Максим Степанов зона

 
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