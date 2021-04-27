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27 апреля 2021, 10:26 443

Следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны, будет Киев - Степанов

27 апреля 2021, 10:26 443
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Минздрав уже направил соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС
Минздрав уже направил соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС
Фото: из открытых источников
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Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина, в столице будет введен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом во время брифинга 27 апреля сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в Киеве будут ослаблены карантинные ограничения, власти откроют транспорт для всех желающих.

Следующим регионом, который будет выведен из "красного" уровня, будет переведен на "желтый" уровень, будет столица - город Киев. По всем показателям город Киев продемонстрировал, что уже нет превышения наших критериев-маркеров. Мы уже сделали представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидемической опасности", - сказал Степанов.

Он отметил, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения регионах.

В "красной" зоне сейчас находятся 10 областей. 9 регионов - в "оранжевой" и 6 областей находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Киев до конца недели выйдет из "красной" зоны карантина. По словам министра, ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется.

коронавирус Киев карантин Максим Степанов красная зона локдаун

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