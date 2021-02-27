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27 лютого 2021, 16:17 1160

Акція на підтримку Стерненка закінчилась: активісти готуються до продовження

27 лютого 2021, 16:17 1160
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Якщо ув'язненого активіста не звільнять, протест оголосять безстроковим з 9 березня
Якщо ув'язненого активіста не звільнять, протест оголосять безстроковим з 9 березня
Фото: pravda.com
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У Києві закінчилася акція протесту проти ув'язнення активіста Сергія Стерненка. Його прихильники очікують звільнення Стерненка протягом найближчого тижня, а вже з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Учасники акції зачитали на мітингу свої вимоги до влади: "У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка".

Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, друге - відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, третє - обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі", - йдеться у зверненні.

Активісти також вимагають у Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення в них виправлень, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.

Нагадаємо, 27 лютого на Банковій проходить мітинг у підтримку активіста Стерненка.

Згодом учасники акції на підтримку Стерненко запалили фаєри і вирушили колоною від ОП до Офісу генерального прокурора України.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Володимир Зеленський митинг президент Сергій Стерненко активісти

 
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