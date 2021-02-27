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27 февраля 2021, 16:17 1093

Акция в поддержку Стерненко закончилась: активисты готовятся к продолжению

27 февраля 2021, 16:17 1093
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Если заключенного активиста не освободят, протест будет объявлен бессрочным с 9 марта
Если заключенного активиста не освободят, протест будет объявлен бессрочным с 9 марта
Фото: pravda.com
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В Киеве закончилась акция протеста против заключения активиста Сергея Стерненко. Его сторонники ожидают освобождения Стерненко в течение ближайшей недели, а уже с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Участники акции зачитали на митинге свои требования до властей: "У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко".

Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе - обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье - избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе", - говорится в обращении.

Активисты также требуют у Зеленского просмотра представленных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.

Напомним, 27 февраля на Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко.

Впоследствии участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры и двинулись колонной от ОП до Офиса генерального прокурора Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

Владимир Зеленский митинг президент Сергей Стерненко активисты

 
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