В Україні через негоду обмежено рух вантажівок у чотирьох областях - ДСНС

На в'їздах до столиці продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву

На в'їздах до столиці продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву

Фото: ДСНС

Станом на ранок 15 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху вантажівок на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діятимуть обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучені понад 1490 осіб і 1153 одиниць техніки.

Рятувальники попередили, що спостерігається місцями слабкий сніг у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, що станом на 14 лютого в Україні через складні погодні умови без електропостачання залишалися 11 населених пунктів у Чернівецькій та Житомирській областях.