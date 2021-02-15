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15 лютого 2021, 10:01 201

В Україні через негоду обмежено рух вантажівок у чотирьох областях - ДСНС

15 лютого 2021, 10:01 201
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Фото: ДСНС
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Станом на ранок 15 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху вантажівок на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діятимуть обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучені понад 1490 осіб і 1153 одиниць техніки.

Рятувальники попередили, що спостерігається місцями слабкий сніг у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, що станом на 14 лютого в Україні через складні погодні умови без електропостачання залишалися 11 населених пунктів у Чернівецькій та Житомирській областях.

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