На Житомирщині спалахнув пасажирський потяг - ДСНС
Рух залізничною колією вже відновлено
Рух залізничною колією вже відновлено
У Житомирській області поблизу села Красносілка Коростенського району в тепловозі пасажирського потягу сполученням Львів-Бахмут сталася пожежа.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
На місці рятувальники з’ясували, що пожежа охопила 20 кв.м дизельної установки тепловоза.
Завдяки оперативним діям о 02:57 пожежу локалізовано, о 03:58 - ліквідовано на площі 20 кв.м. Травмованих та загиблих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні.
На гасіння пожежі від ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу.
О 05:00 рух залізничною колією відновлено. Причина пожежі встановлюється фахівцями.
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