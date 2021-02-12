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12 лютого 2021, 11:40 1609

На Житомирщині спалахнув пасажирський потяг - ДСНС

12 лютого 2021, 11:40 1609
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Рух залізничною колією вже відновлено
Рух залізничною колією вже відновлено
Фото: ДСНС
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У Житомирській області поблизу села Красносілка Коростенського району в тепловозі пасажирського потягу сполученням Львів-Бахмут сталася пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На місці рятувальники з’ясували, що пожежа охопила 20 кв.м дизельної установки тепловоза.

Завдяки оперативним діям о 02:57 пожежу локалізовано, о 03:58 - ліквідовано на площі 20 кв.м. Травмованих та загиблих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні.

На гасіння пожежі від ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу.

О 05:00 рух залізничною колією відновлено. Причина пожежі встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, на столичному Подолі загорівся снігоочищувальний трамвай.

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