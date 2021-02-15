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15 февраля 2021, 13:16 227

В Киеве в парке "Муромец" произошел масштабный пожар: что известно

15 февраля 2021, 13:16 227
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Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров
Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В Деснянском районе Киева в парке "Муромец" произошел масштабный пожар на территории одного из комплексов.

Об этом сообщает Киев Оперативный, пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что сообщение о пожаре поступило спасателям 15 февраля о 11:24. По предварительной информации, горели одноэтажные деревянные здания одного из кафе.

Свидетели происшествия в сети пишут о значительной задымленности. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию спасателей было установлено, что горит одноэтажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия бойцов внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания", - сообщают в пресс-службе ГСЧС Киева.

На видео, которое сняли водители, проезжавшие мимо, видно, что дым от пожара серьезно повлиял на видимость на дорогах левого берега Киева.

В 12:24 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован. На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве", - добавили в ГСЧС.

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Напомним, на днях на Житомирщине вспыхнул пассажирский поезд. Также сообщалось, что в Киеве горела многоэтажка на улице Академика Вильямса, есть пострадавший.

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