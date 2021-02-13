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13 лютого 2021, 12:52 1286

У Києві палала багатоповерхівка, є постраждалий

13 лютого 2021, 12:52 1286
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Пожежа сталася у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса
Пожежа сталася у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса
Фото: ДСНС України
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У Голосіївському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Рятувальники на місці евакуювали 16 людей, пожежу вже ліквідовано.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Повідомляється, що о 05:38 надійшов виклик про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса. На місці вогнеборці встановили, що вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі, площа загоряння становила 70 квадратних метрів.

При цьому складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку був запаркований автомобілями, і спочатку довелося їх відбуксирувати. Пожежу вдалося локалізувати о 06:54, а о 07:08 - ліквідувати.

Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них - діти. З опіками верхніх кінцівок госпіталізовано власника квартири, також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки 2015 народження.

Причина пожежі буде встановлюватися правоохоронцями.

Нагадаємо, днями на Житомирщині спалахнув пасажирський потяг.

Україна Київ пожежа рятувальники ДСНС

 
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