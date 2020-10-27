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Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені
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27 жовтня 2020, 08:42

Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені

27 жовтня 2020, 08:42
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На другому місці колишній очільник КМДА Олександр Попов
На другому місці колишній очільник КМДА Олександр Попов
Фото: з відкритих джерел
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Чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає у першому турі виборів київського міського голови із показником 50,6%. Вже опрацьовано 99,5% голосів виборців.

Як передає RegioNews, про це повідомляє LB.ua.

Так, за Кличка віддали свої голоси 364 683 киянина.

Далі у списку опинилися: Олександр Попов - 9,5% голосів, Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3% голосів.

Окрім того, зазначається, що за попередніми результатами виборів до міської ради Києва проходять:

  • "Удар" та "Європейська солідарність" - по 20%;
  • "Єдність" - 8,6%;
  • ОПЗЖ - 7,7%;
  • "Батькивщина" - 7.4%;
  • "Слуга Народу" - 7,4%;
  • "Голос" - 5,9%.

Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

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