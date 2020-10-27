Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені
На другому місці колишній очільник КМДА Олександр Попов
На другому місці колишній очільник КМДА Олександр Попов
Чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає у першому турі виборів київського міського голови із показником 50,6%. Вже опрацьовано 99,5% голосів виборців.
Як передає RegioNews, про це повідомляє LB.ua.
Так, за Кличка віддали свої голоси 364 683 киянина.
Далі у списку опинилися: Олександр Попов - 9,5% голосів, Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3% голосів.
Окрім того, зазначається, що за попередніми результатами виборів до міської ради Києва проходять:
- "Удар" та "Європейська солідарність" - по 20%;
- "Єдність" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батькивщина" - 7.4%;
- "Слуга Народу" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.
Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.
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