Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені

На другому місці колишній очільник КМДА Олександр Попов

На другому місці колишній очільник КМДА Олександр Попов

Фото: з відкритих джерел

Чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає у першому турі виборів київського міського голови із показником 50,6%. Вже опрацьовано 99,5% голосів виборців.

Як передає RegioNews, про це повідомляє LB.ua.

Так, за Кличка віддали свої голоси 364 683 киянина.

Далі у списку опинилися: Олександр Попов - 9,5% голосів, Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3% голосів.

Окрім того, зазначається, що за попередніми результатами виборів до міської ради Києва проходять:

"Удар" та "Європейська солідарність" - по 20%;

"Єдність" - 8,6%;

ОПЗЖ - 7,7%;

"Батькивщина" - 7.4%;

"Слуга Народу" - 7,4%;

"Голос" - 5,9%.

Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.