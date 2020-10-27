У двох громадах Кіровоградської області повторно перераховують голоси

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

За інформацією незалежних спостерігачів, Світловодська міська територіальна виборча комісія перераховує результати на виборчих дільницях №350788, №350803, №350663, №350804.

Члени комісій №350788 та №350803 позапаковували всі бюлетені в один мішок і не підписали. Натомість, на інших двох дільницях повністю будемо проводити перерахунок, бо дані з протоколів і кількість бюлетенів не співпадають. До того ж, на пакетах нічого не написано”, – підкреслив голова Світловодської міської ТВК Сергій Гайдук.