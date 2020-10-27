У двох громадах Кіровоградської області повторно перераховують голоси
У Світловодській та Кропивницькій міських територіальних виборчих комісіях проводять повторний підрахунок голосів.
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.
За інформацією незалежних спостерігачів, Світловодська міська територіальна виборча комісія перераховує результати на виборчих дільницях №350788, №350803, №350663, №350804.
Члени комісій №350788 та №350803 позапаковували всі бюлетені в один мішок і не підписали. Натомість, на інших двох дільницях повністю будемо проводити перерахунок, бо дані з протоколів і кількість бюлетенів не співпадають. До того ж, на пакетах нічого не написано”, – підкреслив голова Світловодської міської ТВК Сергій Гайдук.
За словами голови Кропивницької міської ТВК Тетяни Буземської, там також будуть проводити перерахунок на одній дільниці.
Ми посилали одну комісію двічі на уточнення. Однак формула заповнення протоколу не сходиться. Наразі опрацьовано 97 % протоколів, залишилося прийняти виборчу документацію в 6-7 дільницях", – повідомила Буземська.
За даними спостерігачів ОПОРИ, на Кіровоградщині найбільше питань виникає щодо оформлення виборчої документації.
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