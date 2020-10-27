У Чернівецькій області порушили справу через зникнення дев'яти бюлетенів

Зараз поліцейські з'ясовують обставини події

Зараз поліцейські з'ясовують обставини події

Фото з відкритих джерел

У Чернівецькій області зникли дев'ять виборчих бюлетенів з голосування на місцевих виборах 25 жовтня. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Порушення виборчого законодавства зафіксували 26 жовтня.

"Під час здачі бюлетенів у Кіцманську територіальну виборчу комісію 43-річна глава однієї з дільничних виборчих комісій виявила відсутність 9 бюлетенів з виборів депутатів Чернівецької обласної ради", - зазначено в повідомленні.

Справу відкрили за частиною 3 статті 158-1 Кримінального кодексу ("Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі").

Зараз поліцейські з'ясовують обставини події і встановлюють осіб, причетних до зникнення виборчої документації.

Нагадаємо, підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій.