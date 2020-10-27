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27 жовтня 2020, 16:41 5

Убивство Гандзюк: один з фігурантів справи перемагає на виборах в Олешківській ОТГ

27 жовтня 2020, 16:41 5
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Ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук балотувався як самовисуванець
Ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук балотувався як самовисуванець
Фото: Kherson.life
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Євген Рищук, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, перемагає на виборах голови Олешківської ОТГ, що на Херсонщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Міст.

Ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук переміг серед 9 кандидатів на посаду. Цікаво, що кілька з них одразу після виборів визнали свою поразку.

Довідка: Громадські активісти, які відстоюють справедливе розслідування убивства Гандзюк, вважають саме Рищука причетним до нападу на активістку. Зокрема, батько загиблої Віктор Гандзюк також назвав його одним із замовників.

Ще одним доказом причетності Рищука стало зізнання Олексія Левіна, який теж є фігурантом справи. В одному з інтерв'ю він сказав, що Рищук "просив покарати Гандзюк". Він уточнив, що не впевнений у тому, що Рищук є співучасником нападу. Однак Левін точно знає, що Гандзюк перешкоджала його роботі.

Нагадаємо, На Кіровоградщині вибори на посаду голови ОТГ виграв нардеп Лозінський, який раніше сидів за вбивство.

Херсон Херсонська ОДА заступник Катерина Гандзюк убивство вибори ОТГ
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