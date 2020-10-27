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27 октября 2020, 18:45 2

В Киевскую городскую ТИК еще не сдали ни одного протокола

27 октября 2020, 18:45 2
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Поэтому в ТИК считают досрочными разговоры о победе Виталия Кличко в первом туре выборов
Поэтому в ТИК считают досрочными разговоры о победе Виталия Кличко в первом туре выборов
Фото из открытых источников
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Киевская городская ТИК пока еще не получила ни одного протокола из районных территориальных избирательных комиссий, поэтому говорить о результатах выборов мэра Киева пока не может.

Об этом на брифинге заявила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Спрашивали, правда ли что Виталий Кличко побеждает в первом туре. Это можно будет сказать только тогда, когда городская ТИК получит протоколы от районных теризбиркомов. На эту минуту ни один район, ни одна ТИК не сообщила о готовности к приезду в городскую ТИК, для того, чтобы сдать протокол. До получения протоколов городская ТИК не может предоставлять никакой информации с тех или иных цифр... Я считаю некорректным до поступления протоколов обнародовать ту или иную цифру", - рассказала Королькова.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени.

выборы Киев мэр ТИК протокол
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