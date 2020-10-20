Київ отримав 50 нових білоруських автобусів

До кінця року повинно надійти іще 150 машин

До кінця року повинно надійти іще 150 машин

Фото: КМДА

До Києва приїхала перша партія білоруських автобусів, придбаних столицею на умовах лізингу. Сьогодні автобуси вже виїхали на маршрути.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.

... столиця змогла закупити за останні кілька років 139 нових тролейбусів, 65 сучасних трамваїв та загалом 307 нових автобусів. 200 з них на умовах лізингу ми отримаємо до кінця цього року", – наголосив мер Києва Віталій Кличко на презентації нових транспортних засобів.

За його словами, сьогодні в міста є велика потреба в таких автобусах. Адже значна кількість рухомого складу "Київпастрансу" складають автобуси, термін експлуатації яких – понад 10 років.

Нові ж автобуси мають низьку підлогу, пандуси та спеціальні місця в салоні для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження та навігації. Кабіна водія та пасажирський салон оснащені кондиціонерами. Ці машини відповідають екологічному стандарту "Євро-5".

Із нових 200 автобусів 120 – довжиною 12 метрів та пасажиромісткістю 106 людей. 80 автобусів – довжиною майже 19 метрів на 176 місць.

Отримання нового транспорту великої місткості важливе і в ситуації пандемії – коли громадський транспорт має перевозити пасажирів тільки в кількості місць для сидіння. Усі нові автобуси будуть передані автопаркам комунального підприємства "Київпастранс" для роботи на найбільш завантажених маршрутах. Ми робимо все можливе, аби люди пересувалися містом з комфортом, та створюємо умови, щоб автомобілісти максимально пересідали на громадський транспорт. Це допоможе вирішити проблему і з заторами. А також – витіснятиме з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту", – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Виборчі дільниці Києва забезпечили масками та дезінфекторами.