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Під час виборів порядок у Києві забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців
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22 жовтня 2020, 20:10 4

Під час виборів порядок у Києві забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців

22 жовтня 2020, 20:10 4
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Допомогу поліції надаватиме "Муніципальна охорона"
Допомогу поліції надаватиме "Муніципальна охорона"
Фото: МедіаТОР
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Майже 8 тисяч правоохоронців будуть задіяні для забезпечення правопорядку в день місцевих виборів 25 жовтня в Києві, понад 10 груп вибухотехніків буде створено в різних районах Києва для реагування на можливі повідомлення про мінування.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, пише RegioNews.

За словами Крищенка, 1 105 виборчих дільниць у Києві буде взято під охорону після того, як туди завезуть бюлетені. Майже 4,5 тис. поліцейських будуть задіяні безпосередньо для забезпечення правопорядку на дільницях і загалом майже 8 тисяч правоохоронців - до охорони правопорядку в місті.

За словами Крищенка, допомогу поліцейським також нададуть іще 150 членів громадського об'єднання "Муніципальна охорона", але вони не перебуватимуть на дільницях.

Буде створено 12 груп вибухотехніків у різних районах, реагуватимемо на фейкові повідомлення про мінування, щоб не переривати виборчого процесу", - сказав начальник главку.

Він також повідомив, що станом на сьогодні складено 230 адмінпротоколів щодо порушень, пов'язаних із виборчим законодавством, відкрито 60 кримінальних проваджень, велика частина з яких за хуліганськими діями і нападами на рекламні майданчики.

Нагадаємо, Нацполіція у трьох областях викрила схему штучного збільшення кількості виборців

вибори Київ поліція охорона виборча дільниця
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