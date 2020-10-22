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22 октября 2020, 21:57 1

Минэкономики выступил против решения Киева закупить 200 белорусских автобусов без тендера

22 октября 2020, 21:57 1
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Вчера Киев уже получил первые 50 белорусских автобусов
Фото: КГГА
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство не поддерживает решение Киевской городской государственной администрации закупить 200 белорусских автобусов без тендера.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Минэкономики категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции", - сказано в сообщении.

Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации.

К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка", - указывается в сообщении.

Напомним, вчера в Киев приехала первая партия из 50-ти белорусских автобусов, приобретенных столицей на условиях лизинга.

Киев тендер автобус Беларусь протест экономика КГГА Министерство
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