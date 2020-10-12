ДБР затримало чиновника одного із митних постів "Київ-південно-західний"

Митник вимагав хабара за розмитнення вантажів з Китаю

Митник вимагав хабара за розмитнення вантажів з Китаю

Фото: ДБР

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.



За попередньою інформацією, посадовець Держмитслужби вимагав $1 500 за нестворення штучних перешкод при розмитненні вантажів із Китайської Народної Республіки.



12 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця після одержання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі $1 200 доларів США.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Поліській митниці викрили корупційну схему при розмитненні авто .