ДБР затримало чиновника одного із митних постів "Київ-південно-західний"
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу митного оформлення одного із митних постів «Київ-південно-західний» Держмитслужби України під час одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, посадовець Держмитслужби вимагав $1 500 за нестворення штучних перешкод при розмитненні вантажів із Китайської Народної Республіки.
12 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця після одержання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі $1 200 доларів США.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Поліській митниці викрили корупційну схему при розмитненні авто .