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12 жовтня 2020, 20:38 9

ДБР затримало чиновника одного із митних постів "Київ-південно-західний"

12 жовтня 2020, 20:38 9
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Митник вимагав хабара за розмитнення вантажів з Китаю
Митник вимагав хабара за розмитнення вантажів з Китаю
Фото: ДБР
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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу митного оформлення одного із митних постів «Київ-південно-західний» Держмитслужби України під час одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець Держмитслужби вимагав $1 500 за нестворення штучних перешкод при розмитненні вантажів із Китайської Народної Республіки.


12 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця після одержання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі $1 200 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Поліській митниці викрили корупційну схему при розмитненні авто .

Київ ДБР митниця Чиновник хабар
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