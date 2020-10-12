ГБР задержала чиновника одного из таможенных постов "Киев-юго-западный"

Таможенник требовал взятку за растаможивание грузов из Китая

Таможенник требовал взятку за растаможивание грузов из Китая

Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов «Киев-юго-западный» Гостаможслужбы Украины во время получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.



По предварительной информации, чиновник Гостаможслужбы требовал $1 500 за несоздание искусственных препятствий при растаможке грузов из Китайской Народной Республики.



12 октября 2020 года следователи ГБР задержали чиновника после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме $1 200 долларов США.



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранения его от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.



В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на Полесской таможне разоблачили коррупционную схему при растаможке авто .