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12 октября 2020, 20:38 9

ГБР задержала чиновника одного из таможенных постов "Киев-юго-западный"

12 октября 2020, 20:38 9
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Таможенник требовал взятку за растаможивание грузов из Китая
Таможенник требовал взятку за растаможивание грузов из Китая
Фото: ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов «Киев-юго-западный» Гостаможслужбы Украины во время получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник Гостаможслужбы требовал $1 500 за несоздание искусственных препятствий при растаможке грузов из Китайской Народной Республики.


12 октября 2020 года следователи ГБР задержали чиновника после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме $1 200 долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранения его от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.


В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на Полесской таможне разоблачили коррупционную схему при растаможке авто .

Киев ГБР таможня Чиновник взятка
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