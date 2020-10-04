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04 жовтня 2020, 13:38 1

У Миколаєві на засідання міської ТВК довелося викликати поліцію і ДСНС

04 жовтня 2020, 13:38 1
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На засідання не з'явилися голова і три члени ТВК, а видані на вахті ключі не підійшли до кабінету, в якому знаходиться сейф з документами
На засідання не з'явилися голова і три члени ТВК, а видані на вахті ключі не підійшли до кабінету, в якому знаходиться сейф з документами
Фото: НикВести
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Засідання зібрали, щоб виконати рішення окружного адміністративного суду та прийняти рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати міськради від партії «Опозиційна платформа - За життя».

Про це пише RegioNews з посиланням на видання НикВести.

На засідання не з'явилася голова комісії Тетяна Павлова, а також ще 3 члена комісії, на телефонні дзвінки вони не відповідали. Зборами стала керувати заступник голови Ірина Пономаренко.

Перед початком засідання Ірина Пономаренко публічно зателефонувала всім відсутнім на засіданні 4 членів комісії, у тому числі і її чолі Тетяни Павлової, однак ніхто не відповів на дзвінки.

4 члени комісії взагалі не виходять на зв'язок. До нас дійшли чутки, що глава (Тетяна Павлова) знаходиться на лікарняному, і невідомо, чи вийде вона завтра. Тому, на основі статті 38, де члени комісії, які заходять перший раз, обов'язково повинні прийняти присягу на нашому засіданні, після чого воно стане повноважним. У нас немає часу далі терпіти і немає можливості вирішувати питання, — сказала Ірина Пономаренко, після чого всі нові члени ТВК прийняли присягу.

Таким чином, після прийняття присяги новими членами засідання ТВК стало правомочним — в ньому беруть участь 14 членів міськвиборчкому.

Далі міськвиборчком прийняв рішення про необхідність виклику поліції і ДСНС для аварійного відкриття приміщень і сейфа з документами.

Щоб ми могли забрати документи, вивчити їх і потім прийняти рішення, оскільки нам не надавалися документи з першого дня їх отримання — ми взагалі не знаємо, чи є вони там. І в якому вигляді — ми теж не знаємо, — сказала Ірина Пономаренко.

Нагадаємо, "ОПЗЖ" оскаржила в суді відмову в реєстрації кандидатів на Миколаївщині

поліція ОПЗЖ засідання ДСНС Миколаїв ТВК
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