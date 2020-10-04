У Верещук своє бачення креативу – Євгенія Кулеба
Перший номер у списках до Київради від «Слуг народу» Євгенія Кулеба розповіла про польоти Ірини Верещук над Києвом і про те, що «пані-мер» узгоджує з нардепом Миколою Тищенком, який керує київським штабом партії, свої виборчі кампанії.
Про це Євгенія Кулеба розповіла в інтерв’ю виданню "Главком", пише RegioNews.
Зокрема, Кулеба прокоментувала політ з парасолькою та відео в TikTok кандидатки в мери Ірини Верещук, яка сама вигадує та реалізує ідеї щодо виборчої кампанії.
Цей політ відбувся ще до того, як я потрапила до команди. В кампанії кандидатки на посаду мера своя команда з креативу і своє бачення", – наголосила політикиня.
Крім того, Євгенія Кулеба розповіла, що Верещук координує свою виборчу кампанію з керівником київського штабу Миколою Тищенком.
Абсолютно точно ми (кандидати до Київради, якими займається Тищенко – ред.) співпрацюємо разом з Іриною та координуємо свою роботу. Звичайно, вона теж зустрічалася з командою кандидатів у депутати Київради, тобто це синхронізований процес", – пояснила Кулеба.
Нагадаємо, раніше Верещук розповіла, як формувалися списки кандидатів від "Слуги народу" в Київраду.
Також Верещук розповіла про конфлікт з Тищенком через списки "Слуг народу".