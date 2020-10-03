В Одеській області посеред вулиці розстріляли місцевого жителя

Потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням

Потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням

Фото: з відкритих джерел

У місті Рені Одеської області невідомий стріляв у місцевого мешканця з вогнепальної зброї.

Як передає RegioNews, про це повідомила поліція області.

Як з'ясувалося, поранення отримав 50-річний чоловік. Зараз зловмисника, який стріляв із невстановленої зброї, розшукують для його подальшого затримання.

В поліції розслідують подію по статті 15 і 115 КК України (замах на вбивство).

У той же час, одеське ЗМІ "Думская" повідомляє, що потерпілий - це відомий місцевий "кримінальний авторитет" Віталій Варивода по кличці Кипяток. Так, його банді приписують замовні вбивства головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка, голови арбітражного суду Бориса Віхрова, президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника, соратників і друзів Едуарда Гурвіца Сергія Варламова та Ігоря Свободи.

Нагадаємо, 2 жовтня на Центральному залізничному вокзалі у Києві сталася стрілянина, в результаті якої одна жінка отримала незначне поранення.