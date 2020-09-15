Аваков запевняє, що у МВС є чіткий план щодо контролю передвиборчого процесу

Міністр закликав усіх учасників виборчого процесу суворо дотримуватися закону

Міністр закликав усіх учасників виборчого процесу суворо дотримуватися закону

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання координаційного штабу щодо місцевих виборів за участі секретаря РНБО Олексія Данілова заявив, що у відомства достатньо сил та засобів для контролю передвиборчого процесу.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС.



Аваков закликав усіх учасників виборчого процесу суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах.

"У МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. У нас є чіткий план дії із врахуванням усіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині", - підкреслив міністр.

Глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що 5 вересня розгорнуто роботу ситуаційного центру, який буде працювати в цілодобовому режимі до оголошення результатів виборів.

Нагадаємо, 15 вересня офіційно стартувала реєстрація кандидатів на місцеві вибори.