В РНБО прогнозують складний процес підрахунку голосів на місцевих виборах

Там вважають, що вибори мають бути демократичними та вільними

Там вважають, що вибори мають бути демократичними та вільними

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах буде вкрай складним.

Про це передає Regionews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Секретар РНБО наголосив, що за всі роки незалежності таких складних виборів Україна ще не мала.

Він зазначив, що для того, аби Україна отримала членство у ЄС та НАТО, держава має відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори.

"Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. Дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань. До прикладу, вже сьогодні у селищі Кароліно-Бугаз Одеської області понад 19% виборців виявили бажання змінити місце голосування", - сказав Данілов і додав, що подібні аномальні процеси спостерігаються в окремих регіонах.

Він наголосив, що підрахунок голосів буде вкрай складним та важливим.

"Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 вересня офіційно стартувала реєстрація кандидатів на місцеві вибори.