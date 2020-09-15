17:07  15 вересня
Якщо Фокін не прийде до Ради, за його заяви відповідатиме Кравчук – Качура
17:19  15 вересня
Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці
17:54  15 вересня
На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 17:19 8

Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці

15 вересня 2020, 17:19 8
Читайте также на русском языке
У лідерах - чинний столичний глава Віталій Кличко
У лідерах - чинний столичний глава Віталій Кличко
Читайте также
на русском языке

Якби вибори київського міського голови відбулися на початку вересня, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 43,6% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, далі серед кандидатів йдуть:

  • Сергій Притула - 9,8%,
  • Ірина Верещук - 6,9%,
  • Андрій Пальчевський - 6,4%,
  • Олександр Попов - 5,8%,
  • Олексій Кучеренко - 5,7%
  • Олександр Омельченко 4,0%.

Рейтинг інших кандидатів - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 11%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 вересня 2020 року серед 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг "Слуги народу" в Києві впав до 10%

вибори Київ соціологія Місцеві вибори Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »