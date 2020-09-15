Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці

У лідерах - чинний столичний глава Віталій Кличко

У лідерах - чинний столичний глава Віталій Кличко

Якби вибори київського міського голови відбулися на початку вересня, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 43,6% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, далі серед кандидатів йдуть:

Сергій Притула - 9,8%,

Ірина Верещук - 6,9%,

Андрій Пальчевський - 6,4%,

Олександр Попов - 5,8%,

Олексій Кучеренко - 5,7%

Олександр Омельченко 4,0%.

Рейтинг інших кандидатів - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 11%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 вересня 2020 року серед 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг "Слуги народу" в Києві впав до 10%