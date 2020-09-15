Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці
Якби вибори київського міського голови відбулися на початку вересня, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 43,6% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосувати.
Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, далі серед кандидатів йдуть:
- Сергій Притула - 9,8%,
- Ірина Верещук - 6,9%,
- Андрій Пальчевський - 6,4%,
- Олександр Попов - 5,8%,
- Олексій Кучеренко - 5,7%
- Олександр Омельченко 4,0%.
Рейтинг інших кандидатів - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 11%.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 вересня 2020 року серед 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг "Слуги народу" в Києві впав до 10%