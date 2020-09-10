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10 вересня 2020, 13:12 9

"Хто підняв руку на Балуха?": під стінами МВС проходить акція протесту

10 вересня 2020, 13:12 9
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Активісти вимагають оперативного і чесного розслідування
Активісти вимагають оперативного і чесного розслідування
Фото: Букви
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Біля будівлі МВС зібралися близько 200 осіб, які вимагають від правоохоронців оперативного, об'єктивного і незаангажованого розслідування нападу на колишнього політв'язня і кримського активіста Володимира Балуха.

Про це передає RegioNews.

До протесту приєдналися і колишні політичні в'язні Кремля. За словами яких, при владі Зеленського агресія проти активістів і патріотів стала нормою.

Присутні на акції тримають в руках прапори України і плакати: "Хто замовив Балуха?", "Усіх не переб'єш", "Справедливість понад усе".

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

ув'язнені митинг протести активісти Володимир Балух
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