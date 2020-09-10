"Хто підняв руку на Балуха?": під стінами МВС проходить акція протесту
Біля будівлі МВС зібралися близько 200 осіб, які вимагають від правоохоронців оперативного, об'єктивного і незаангажованого розслідування нападу на колишнього політв'язня і кримського активіста Володимира Балуха.
Про це передає RegioNews.
До протесту приєдналися і колишні політичні в'язні Кремля. За словами яких, при владі Зеленського агресія проти активістів і патріотів стала нормою.
Присутні на акції тримають в руках прапори України і плакати: "Хто замовив Балуха?", "Усіх не переб'єш", "Справедливість понад усе".
Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.
Повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.
На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.