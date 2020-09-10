"Кто поднял руку на Балуха?": под стенами МВД проходит акция протеста

Активисты требуют оперативного и честного расследования

Активисты требуют оперативного и честного расследования

Фото: Буквы

У здания МВД собрались около 200 человек, которые требуют от правоохранителей оперативного, честного и незаангажированного расследования нападения на бывшего политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха.

Об этом передает RegioNews.

К протесту присоединились и бывшие политические заключенные Кремля. По словам которых, при власти Зеленского агрессия против активистов и патриотов стала нормой.

Присутствующие на акции держат в руках флаги Украины и плакаты: "Кто заказал Балуха?”, "Всех не перебьешь”, "Справедливость превыше всего”.

Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.