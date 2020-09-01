Не знає Києва: кандидат у мери столиці Ірина Верещук осоромилася перед журналістами

Ірина Верещук зізналася, що не знає, як дістатися до Пріорки

Ірина Верещук зізналася, що не знає, як дістатися до Пріорки

Фото: Главком

Кандидат у мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук не змогла відповісти на питання про те, як дістатися до Пріорки – одного з історичних районів столиці.

Журналіст Hromadske запитав у Ірини Верещук, як дістатися до Пріорки, на що вона відповіла, що не знає, повідомляє RegioNews.

Ні, не можу. Я не вважаю за потрібне це зараз обговорювати. Я думала, ми все-таки будемо говорити про візію, майбутнє, законодавчі зміни", — відреагувала Верещук.

Як відомо, Пріорка — історична місцевість на півночі Києва, яка продовжує Куренівку і межує з Мостицким масивом, Вітряними Горами, Мінським масивом і Оболонню.

Нагадаємо, Ірина Верещук перемогла в праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".