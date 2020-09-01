Не знає Києва: кандидат у мери столиці Ірина Верещук осоромилася перед журналістами
Ірина Верещук зізналася, що не знає, як дістатися до Пріорки
Ірина Верещук зізналася, що не знає, як дістатися до Пріорки
Кандидат у мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук не змогла відповісти на питання про те, як дістатися до Пріорки – одного з історичних районів столиці.
Журналіст Hromadske запитав у Ірини Верещук, як дістатися до Пріорки, на що вона відповіла, що не знає, повідомляє RegioNews.
Ні, не можу. Я не вважаю за потрібне це зараз обговорювати. Я думала, ми все-таки будемо говорити про візію, майбутнє, законодавчі зміни", — відреагувала Верещук.
Як відомо, Пріорка — історична місцевість на півночі Києва, яка продовжує Куренівку і межує з Мостицким масивом, Вітряними Горами, Мінським масивом і Оболонню.
Нагадаємо, Ірина Верещук перемогла в праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".
Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересняВсі новини »
01 вересня 2020, 19:41Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу"
01 вересня 2020, 19:15Відомий волонтер відмовився йти на вибори із мером Черкас Бондаренком
01 вересня 2020, 18:56
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання