Відомий волонтер відмовився йти на вибори із мером Черкас Бондаренком

Він заявив, що буде займатися своїм підприємством, а не виборами

Він заявив, що буде займатися своїм підприємством, а не виборами

Фото: скріншот відео

Голова Координаційної ради учасників бойових дій та ветеранів АТО у Черкаській області Леонід Станчук заявив, що не буде йти на вибори в команді мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що 14 серпня в інтерв'ю одному із місцевих видань Бондаренко назвав імена своєї команди партії "За майбутнє” до місцевих виборів, в тому числі вказав прізвище Станчука.

Тоді мер наголосив, що сформував команду, яка піде з ним на вибори до міської ради.

Однак сьогодні Станчук заявив, що не йде на місцеві вибори, і для нього пріоритетом є ведення господарської діяльності його підприємства, яке займається ремонтом техніки для потреб Збройних сил.

У Facebook-спільноті "Черкаси без Бондаренка” зазначається, що Бондаренко "проявляє надзвичайну активність, намагаючись різними способами затягти до партії якомога більше шанованих людей”.

Зокрема, серед його команди більшість потенційних кандидатів – це міські чиновники, які так чи інакше залежні від міського голови, що свідчить про використання адмінресурсу.

Леонід Станчук зовсім не збирався приєднуватись до сумнівної політичної сили, та й до жодної взагалі. Для нього важливо, що його підприємство, ремонтуючи військову техніку, працює на перемогу над агресором. Про це він зробив і відповідний допис у соціальній мережі”, - йдеться в повідомленні спільноти.

Нагадаємо, 14 серпня мер Черкас Бондаренко назвав імена членів своєї команди.