Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня
Остаточного рішення на користь жодного з кандидатів поки не прийняли
Остаточного рішення на користь жодного з кандидатів поки не прийняли
Ближче до середини вересня політична партія “Слуга народу” представить свого кандидата на посаду мера міста Луцька.
Про це пише RegioNews з посиланням на УНН.
Як розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, остаточного рішення в партії ще не ухвалили.
В Луцьку є наша кандидатура, але там остаточно рішення не прийнято. Ми вже презентуємо точно і будемо представляти, ближче до середини вересня. А так всі були презентовані”, - сказала Кравчук.
Нагадаємо, вчора стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"
Також в "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст
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