Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня

Остаточного рішення на користь жодного з кандидатів поки не прийняли

Остаточного рішення на користь жодного з кандидатів поки не прийняли

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Ближче до середини вересня політична партія “Слуга народу” представить свого кандидата на посаду мера міста Луцька.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНН.

Як розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, остаточного рішення в партії ще не ухвалили.

В Луцьку є наша кандидатура, але там остаточно рішення не прийнято. Ми вже презентуємо точно і будемо представляти, ближче до середини вересня. А так всі були презентовані”, - сказала Кравчук.

Нагадаємо, вчора стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"

Також в "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст