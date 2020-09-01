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Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня
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01 вересня 2020, 19:41 3

Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня

01 вересня 2020, 19:41 3
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Остаточного рішення на користь жодного з кандидатів поки не прийняли
Остаточного рішення на користь жодного з кандидатів поки не прийняли
Фото з відкритих джерел
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Ближче до середини вересня політична партія “Слуга народу” представить свого кандидата на посаду мера міста Луцька.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНН.

Як розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, остаточного рішення в партії ще не ухвалили.

В Луцьку є наша кандидатура, але там остаточно рішення не прийнято. Ми вже презентуємо точно і будемо представляти, ближче до середини вересня. А так всі були презентовані”, - сказала Кравчук.

Нагадаємо, вчора стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"

Також в "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст

Луцьк мер Слуга народа Кандидат вибори
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