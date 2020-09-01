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01 сентября 2020, 20:20 1

Не знает Киева: кандидат в мэры столицы Ирина Верещук оконфузилась перед журналистами

01 сентября 2020, 20:20 1
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Ирина Верещук призналась, что не знает, как добраться до Приорки
Ирина Верещук призналась, что не знает, как добраться до Приорки
Фото: Главком
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Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук не смогла ответить на вопрос о том, как добраться до Приорки – одного из исторических районов столицы.

Журналист Hromadske спросил у Ирины Верещук, как добраться до Приорки, на что она ответила, что не знает, сообщает RegioNews.

Нет не могу. Я не считаю нужным это сейчас обсуждать. Я думала, мы все-таки будем говорить про визию, будущее, законодательные изменения", — отреагировала Верещук.

Как известно, Приорка — историческая местность на севере Киева, которая продолжает Куреневку и граничит с Мостицким массивом, Ветряными Горами, Минским массивом и Оболонью.

Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".

выборы Киев Слуга народа мэр Кандидат Верещук Ирина
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