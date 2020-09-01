Не знает Киева: кандидат в мэры столицы Ирина Верещук оконфузилась перед журналистами
Ирина Верещук призналась, что не знает, как добраться до Приорки
Ирина Верещук призналась, что не знает, как добраться до Приорки
Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук не смогла ответить на вопрос о том, как добраться до Приорки – одного из исторических районов столицы.
Журналист Hromadske спросил у Ирины Верещук, как добраться до Приорки, на что она ответила, что не знает, сообщает RegioNews.
Нет не могу. Я не считаю нужным это сейчас обсуждать. Я думала, мы все-таки будем говорить про визию, будущее, законодательные изменения", — отреагировала Верещук.
Как известно, Приорка — историческая местность на севере Киева, которая продолжает Куреневку и граничит с Мостицким массивом, Ветряными Горами, Минским массивом и Оболонью.
Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".
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