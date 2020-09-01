Не знает Киева: кандидат в мэры столицы Ирина Верещук оконфузилась перед журналистами

Ирина Верещук призналась, что не знает, как добраться до Приорки

Ирина Верещук призналась, что не знает, как добраться до Приорки

Фото: Главком

Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук не смогла ответить на вопрос о том, как добраться до Приорки – одного из исторических районов столицы.

Журналист Hromadske спросил у Ирины Верещук, как добраться до Приорки, на что она ответила, что не знает, сообщает RegioNews.

Нет не могу. Я не считаю нужным это сейчас обсуждать. Я думала, мы все-таки будем говорить про визию, будущее, законодательные изменения", — отреагировала Верещук.

Как известно, Приорка — историческая местность на севере Киева, которая продолжает Куреневку и граничит с Мостицким массивом, Ветряными Горами, Минским массивом и Оболонью.

Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".