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19 серпня 2020, 15:09 7

Навчальні заклади перед початком нового року перевірять - Шмигаль

19 серпня 2020, 15:09 7
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Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає RegioNews.

За його словами, перевірка шкіл та дитячих садочків є пріоритетним завдання уряду та місцевої влади.

Хочу дати доручення очільникам міністерства охорони здоров’я, міністерства освіти: напередодні і після 1 вересня провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину", - сказав прем’єр.

Він зазначив, що "треба чітко пояснити, де є які загрози, тому що безпека дітей, батьків і вчителів – це головний пріоритет у цьому навчальному році".

До 1 вересня має все бути готово... Місцеві органи влади окремо закликаю. В іншому випадку будемо приймати кадрові рішення", - підкреслив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

школа МОЗ прем'єр Деніс Шмигаль освіта
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