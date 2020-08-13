В Киеве активисты провели митинг под домом министра культуры Ткаченко

Активисты требуют от Александра Ткаченко освободить Труханов остров, на котором расположен его дом

Активисты требуют от Александра Ткаченко освободить Труханов остров, на котором расположен его дом

Фото: Журналист

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Журналист".

Активисты ГО "Лес" и ОО "Общество охраны памятников культуры города Киева" протестовали против застройки Труханового острова и требуют, чтобы Ткаченко публично объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны.



По словам митингующих, нынешний министр культуры не внес эту недвижимость в декларацию и никак не комментирует ситуацию.





Как сообщалось ранее, в 2015 году журналисты канала "1+1" сделали серию материалов о незаконном поселение на Трухановом острове (строительство здесь запрещено), в том числе - и о нецелевом использовании именно этой базы.



Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017-го семья выкладывала подобные фотографии регулярно.



По документам этот особняк не является жилым объектом, а значится "админзданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директора инвест-группы "Инэко" и совладельца ООО "Учебно-спортивный клуб "Украина". Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он предоставляет дом Ткаченко в аренду.



Ткаченко уверяет, что арендует помещение только с весны 2019 года.

Напомним, 4 июня Рада назначила Александра Ткаченко новым министром культуры и информполитики.