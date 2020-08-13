09:46  13 августа
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая
10:04  13 августа
Стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости: Зеленский подписал указ
17:49  13 августа
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб
UA | RU
UA | RU
13 августа 2020, 16:17 5

В Киеве активисты провели митинг под домом министра культуры Ткаченко

13 августа 2020, 16:17 5
Читайте також українською мовою
Активисты требуют от Александра Ткаченко освободить Труханов остров, на котором расположен его дом
Активисты требуют от Александра Ткаченко освободить Труханов остров, на котором расположен его дом
Фото: Журналист
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 13 августа, состоялся митинг под домом министра культуры Александра Ткаченко, расположенным в заповедной зоне Труханового острова в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Журналист".

Активисты ГО "Лес" и ОО "Общество охраны памятников культуры города Киева" протестовали против застройки Труханового острова и требуют, чтобы Ткаченко публично объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны.

По словам митингующих, нынешний министр культуры не внес эту недвижимость в декларацию и никак не комментирует ситуацию.



Как сообщалось ранее, в 2015 году журналисты канала "1+1" сделали серию материалов о незаконном поселение на Трухановом острове (строительство здесь запрещено), в том числе - и о нецелевом использовании именно этой базы.

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017-го семья выкладывала подобные фотографии регулярно.

По документам этот особняк не является жилым объектом, а значится "админзданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директора инвест-группы "Инэко" и совладельца ООО "Учебно-спортивный клуб "Украина". Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он предоставляет дом Ткаченко в аренду.

Ткаченко уверяет, что арендует помещение только с весны 2019 года.

Напомним, 4 июня Рада назначила Александра Ткаченко новым министром культуры и информполитики.

Киев министр протест митинг декларации Дом культура Александр Ткаченко активисты остров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Притула и Верещук не проходят в тройку лидеров на выборах в мэры Киева - опрос
13 августа 2020, 15:17
У Зеленского показали, как будет выглядеть новая обходная дорога вокруг Киева
13 августа 2020, 13:58
В ТИК Киева вошли члены партий "Единый Кривой Рог" и "Патриоты Волыни"
13 августа 2020, 13:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »