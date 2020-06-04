Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
Народного депутата від "Слуги народу", а також екс-генерального директора групи 1+1 Олександра Ткаченка призначили міністром культури.
Як передає RegioNews, таке рішення Верховна Рада України прийняла на засіданні 4 червня.
За відповідне рішення проголосували 263 народних депутата.
Відзначимо, він також написав заяву про дострокове складення повноважень народного депутата і це рішення підтримали 299 народних депутатів.
Після цього Ткаченко приніс присягу члена Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, Ткаченко був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" на виборах до 2019 року під №9 в списку.
До цього, Олександр Ткаченко з 2008 року обіймав посаду генерального директора групи 1+1 медіа, в яку входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТБ", "1+1 International та Ukraine Today, сейлз-хаус" Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів хто може стати депутатом замість "Слуги народу" Ткаченко.
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