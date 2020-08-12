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12 серпня 2020, 17:15 7

У Зеленського розповіли, коли "Слуга народу" представить кандидатів на місцеві вибори

12 серпня 2020, 17:15 7
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Правляча партія не хоче домовлятися із чинними мерами міст
Правляча партія не хоче домовлятися із чинними мерами міст
Фото: Facebook
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Партія “Слуга народу” найближчими тижнями розпочне презентувати своїх кандидатів на місцеві вибори усіх рівнів.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає RegioNews.

Я думаю, що найближчими тижнями, може, й тиждень, вже буде партія "Слуга народу” починати презентувати мерів великих міст, невеликих, саме обласних центрів, а також команд, які йдуть у цій області... П'ятірки, десятки. Ті, котрі йдуть до обласних центрів, до обласних рад. А також мерів невеликих міст, але міст саме обласного підпорядкування”, - сказав Тимошенко.

Він також заявив, що з нинішніми мерами міст правляча партія не укладає ніяких угод та домовленостей, тому що це нібито "суперечить політиці партії і президента”.

Тимошенко також вважає, що рейтинги нинішніх мерів міст почнуть падати після презентації "Слугою народу” своїх кандидатів.

Ми робили багато досліджень щодо рейтингів. Дійсно, цифри великі у деяких мерів міст. Але ці цифри - це складова того, що немає альтернативи. Як тільки з'являється альтернатива, а я думаю, що в кожному місті кандидат від партії "Слуга народу” - це така вагома альтернатива, то відразу цей рейтинг починає знижуватися”, - додав він.

Нагадаємо, 29 серпня "Слуги народу" збираються на з'їзд: стало відомо дату й порядок денний.

Володимир Зеленський Офіс президента Слуга народа Місцеві вибори Кандидат З'їзд
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