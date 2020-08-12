У Кличка допоможуть пільговикам придбати житло в Києві: що відомо

КМДА профінансує до 50% вартості житла

КМДА профінансує до 50% вартості житла

Рixabay

У столиці Україні відтепер програмою співфінансування на придбання житла можуть скористатись усі пільгові категорії.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА.

"Бюджетні кошти спрямовують на оплату частини вартості житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних райдержадміністраціях. Згідно з вимогами Порядку, для громадян, які мають статус осіб, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їхніх сімей), гранична частина вартості становить 50 відсотків фактичної вартості кожного квадратного метра житла, для інших пільгових категорій – 30 відсотків", - повідомив директор Департаменту Сергій Мартинчук.

У столичному бюджеті для реалізації програми "Доступне житло" передбачено 208,5 млн грн. Раніше програмою користувалися тільки громадяни, які мають статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їх сімей), а відтепер програма стала доступною для всіх пільгових категорій.

Особи, які можуть придбати житло на умовах співфінансування, визначають районні держадміністрації. Відповідні списки подають до головного розпорядника бюджетних коштів для укладення договорів (згідно з Порядком).

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