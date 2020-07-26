В Україні змінили протокол лікування коронавірусу

До нього додали деякі нові препарати

До нього додали деякі нові препарати

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Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу із лікування Covid-19 і виключило із нього два медичних препарати.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, тепер лікувати COVID-19 дозволили дексаметазоном. Також було розширено правила використання ремдесивіру і змінено — гідроксихлорохіну. Повністю виключено з цього списку такі лікарські засобі, як лопінавір і ритонавір.

Міністр підкреслив, що лексаметазон - це гормональний препарат і тому в протоколі дуже чітко прописана схема, у який спосіб його можна використовувати.

Він застосовується винятково у киснево-залежних станах, коли у людини вже розвинулася дихальна недостатність. І тільки в умовах госпіталізації, під наглядом лікаря його можна використовувати", - сказав Степанов.

Водночас він застеріг українців від прийому дексаметазону амбулаторно, оскільки це серйозний лікарський засіб, використання якого без нагляду медиків може зашкодити.

Що ж стосується гідроксихлорохіну, то його тепер можна використовувати тільки за стану COVID-19 середньої тяжкості й винятково в умовах стаціонару, оскільки препарат має певні побічні ефекти.

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Нагадаємо, в Україні за добу 920 нових випадків COVID-19, одужало 310 пацієнтів.