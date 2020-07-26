В Україні за добу 920 нових випадків COVID-19, одужало 310 пацієнтів

Також надійшло 986 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом

Також надійшло 986 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом

Фото: flickr

Упродовж доби в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, всього від початку епідемії захворіло 64 849 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За добу лабораторно підтверджено 920 нових хворих коронавірусом, 15 із них померли, одужали 310 пацієнтів. Від початку епідемії зафіксовано 1605 летальних від COVID-19, 35 807 пацієнтів одужало. Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 130 та в Києві - 95. Також на Рівненщині зафіксували 81 випадок коронавірусу, в Івано-Франківській області – 88. Жодного випадку захворювання не виявили у Херсонській і Черкаській областях. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 2549 випадків;

Волинська область — 3560 випадків;

Дніпропетровська область — 1329 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1709 випадків;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Запорізька область — 734 випадки;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Кіровоградська область — 693 випадки;

м. Київ — 7620 випадків;

Київська область — 3503 випадки;

Львівська область — 8832 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 546 випадків;

Одеська область — 2907 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5623 випадки;

Сумська область — 430 випадків;

Тернопільська область — 2725 випадків;

Харківська область — 3381 випадок;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5592 випадки;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 711 випадків. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1106 нових випадків COVID-19, померло 19 хворих, а 611 – видужало.

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