Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко

Він буде відповідати за проведення виборів у столиці

Він буде відповідати за проведення виборів у столиці

Фото: скріншот відео

Київський виборчий штаб партії "Слуга народу" на місцевих виборах очолить її керівник Олександр Корнієнко.

Про це розповіла кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук в інтерв'ю Vesti.ua, передає RegioNews.

За її словами, штаб партії на місцевих виборах в Києві очолить її керівник і народний депутат Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві. Олександр Дубінський — за вибори в Київській області", — сказала Верещук.

Вона повідомила, що під час виборів розраховує на Дубінського, оскільки той має величезну аудиторію.

Верещук також зазначила, що штаб, який працював зі "Слугою народу" на всеукраїнських виборах, буде працювати і на місцевих.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує провести передвиборчий з'їзд орієнтовно 21 серпня.