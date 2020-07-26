10:38  26 липня
В Україні за добу 920 нових випадків COVID-19, одужало 310 пацієнтів
13:06  26 липня
Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко
10:19  26 липня
В зоні ООС зафіксовано 15 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 13:06 3

Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко

26 липня 2020, 13:06 3
Читайте также на русском языке
Він буде відповідати за проведення виборів у столиці
Він буде відповідати за проведення виборів у столиці
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Київський виборчий штаб партії "Слуга народу" на місцевих виборах очолить її керівник Олександр Корнієнко.

Про це розповіла кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук в інтерв'ю Vesti.ua, передає RegioNews.

За її словами, штаб партії на місцевих виборах в Києві очолить її керівник і народний депутат Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві. Олександр Дубінський — за вибори в Київській області", — сказала Верещук.

Вона повідомила, що під час виборів розраховує на Дубінського, оскільки той має величезну аудиторію.

Верещук також зазначила, що штаб, який працював зі "Слугою народу" на всеукраїнських виборах, буде працювати і на місцевих.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує провести передвиборчий з'їзд орієнтовно 21 серпня.

Київ Слуга народа штаб Місцеві вибори Олександр Корнієнко Ірина Верещук
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу" розповіли, коли проведуть передвиборчий з'їзд партії
26 липня 2020, 11:13
В зоні ООС зафіксовано 15 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
26 липня 2020, 10:19
У Києві на карантин закрили один з монастирів ПЦУ
25 липня 2020, 16:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »