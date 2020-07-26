10:38  26 июля
В Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов
13:06  26 июля
Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко
18:22  26 июля
В Зайцево горят дома после обстрела боевиков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 июля 2020, 15:02 6

В Киеве обнаружили вспышку COVID-19 в общежитии КПИ, заболели 52 курсанты

26 июля 2020, 15:02 6
Читайте також українською мовою
Первые случаи обнаружили на прошлой неделе
Первые случаи обнаружили на прошлой неделе
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В общежитии Института специальной связи и защиты информации Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского зафиксирована вспышка COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По словам исполняющего обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака, в одном из общежитий подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - сказал Чумак.

Он добавил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших", - рассказал чиновник.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов.

Киев коронавирус КПИ КГГА карантин общежитие студент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине изменили протокол лечения коронавируса
26 июля 2020, 13:54
Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко
26 июля 2020, 13:06
В Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов
26 июля 2020, 10:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »