В Киеве обнаружили вспышку COVID-19 в общежитии КПИ, заболели 52 курсанты

Первые случаи обнаружили на прошлой неделе

Первые случаи обнаружили на прошлой неделе

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По словам исполняющего обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака, в одном из общежитий подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - сказал Чумак.

Он добавил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших", - рассказал чиновник.

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Напомним, в Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов.