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20 июля 2020, 21:27 4

Полиция выяснила причины взрыва в кафе в Киеве

20 июля 2020, 21:27 4
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В сумке под столом взорвалась салютная установка
В сумке под столом взорвалась салютная установка
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В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.

Как известно, сегодня в 15:40 на спецлинию 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорськой произошел взрыв.

На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия.

Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из кафе Киева взорвалась сумка, оставленная под столом

Киев хулиганство взрыв полиция расследование
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