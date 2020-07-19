Старший сын Кличко собрался в мэры Киева

Таким образом сын поздравил отца с Днем рождения

Таким образом сын поздравил отца с Днем рождения

Фото: Виталий Кличко В Facebook

Сегодня, 19 июля, мэр Киева Виталий Кличко празднует день рождения – ему исполнилось 49 лет. Необычный подарок ему сделал старший сын Егор – сказал, что идет в мэры Киева.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, опубликовав совместное фото с сыном, сообщает RegioNews.

Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно”, – написал Кличко.

Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно :))) Опубликовано Виталием Кличко Воскресенье, 19 июля 2020 г.

Напомним,Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос.