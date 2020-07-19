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19 июля 2020, 13:30 20

Старший сын Кличко собрался в мэры Киева

19 июля 2020, 13:30 20
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Таким образом сын поздравил отца с Днем рождения
Таким образом сын поздравил отца с Днем рождения
Фото: Виталий Кличко В Facebook
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Сегодня, 19 июля, мэр Киева Виталий Кличко празднует день рождения – ему исполнилось 49 лет. Необычный подарок ему сделал старший сын Егор – сказал, что идет в мэры Киева.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, опубликовав совместное фото с сыном, сообщает RegioNews.

Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно”, – написал Кличко.

Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно :)))

Опубликовано Виталием Кличко Воскресенье, 19 июля 2020 г.

Напомним,Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос.

выборы Киев мэр Кличко Виталий дети день рождения
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